Patrice LEFEBVRE

Etant actuellement sur un poste de commercial purement chasse ,je recherche un poste plus enrichissant plus en rapport à mon profil et mon experience professionnellle qui peuvent s’adapter à tous types de missions commerciales à savoir la vente de produits techniques ou de services en gestion de portefeuilles également mais aussi tourné vers des fonctions d’encadrement pluridisciplinaires.

Je possède les atouts nécessaires à la pleine réalisation des postes proposés : sens du contact, motivation, écoute, véritable animateur commercial, sens du service clients, qui sont les mots clés de mon comportement professionnel. Je ne conçois pas non plus une pleine réussite sans un travail d’équipe.



Mes compétences :

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

IBM AS400 Hardware