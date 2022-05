Patrice LEJEUNE

Je dirige la sté Samedi Midi que j'ai créé en 1982. Nous avons été les premiers "cobayes" des pépinières d'entreprises en France.

Nous avons travaillé pour plus de 400 entreprises/institutions toute leader sur leur marché en tant que conseil en stratégie communication et marketing.

Nos activités aujourd'hui :

- gestion d'un site leader des Chambres d'hôtes et Maisons d'hôtes de charme en France : samedimidi.com

- gestion du site MONDIAL d'Avis et Opinions chambres d'hôtes, gîtes et locations de vacances :

- Edition de guides touristiques et de livres sur la mode. lelivrevoyage.fr

- animation de 15 stages/an de 2 jours destinés aux créateurs de chambres d'hôtes et gîtes.

- création de site internet.

- animation de stages réfèrencement internet.







Mes compétences :

Internet

Marketing

Communication

Presse

Édition

Développement commercial

Management