Patrice LEMARCHAND

Développeur chez JEUNESSE GLOBAL



- En réponse à la crise du Covid, Jeunesse Global a développé un service d'entraide entre professionnels pour accompagner la transition digitale désormais indispensable pour chacun. Nous apportons la formation et les outils technologiques les plus avancées et nous faisons le pari de créer de la valeur économique ensemble avec un modèle de partage juste et équitable.



- Bénéfice : Prendre à son rythme le virage du digital en développant un projet de diversification d'activité clé-en-mains



- Services :

> Une communauté d'entraide entre professionnels indépendants pour élargir son réseau

> Un système éprouvé pour développer une activité lucrative à temps choisi en partenariat avec une plateforme internationale

> Une formation offerte pour apprendre à se "digitaliser" à travers une méthode exclusive



- Sur la base des approches avancées en matière d'Automatisation, d'Auto-Organisation et d'Autonomisation (Entreprise AAA)