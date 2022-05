Patrice LEMIRE

Toujours à la recherche de contacts de qualité pour développer ensemble nos activités liées à la production et l'utilisation des données géographiques, je suis intéressé par un vaste terrain de jeu, de la France à nos amis des pays d'Afrique francophone.

Dans cette démarche de rencontre, je suis intéressé de découvrir de nouveaux talents qui souhaiteraient rejoindre notre équipe, que ce soit sur des postes techniques et/ou commerciaux. Dernièrement nous développons notre activité vers les domaines du GPS, des drones, du SIG et du Webmapping !

En 2015, GEOSYSTEMS France élargit ses activités avec une offre complète de services et de produits autour des drones pour la géomatique et l’agriculture de précision.



Hydrographe de formation, j'ai acquis une grande expérience en bathymétrie, topographie et photogrammétrie au sein du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine, en France Métropolitaine, en Outre-mer et en Afrique.



En 2001, je rejoins le groupe Leica Geosystems comme Ingénieur Support en photogrammétrie, activité qui a évolué par l'avant-vente puis la vente de solution.



En octobre 2006, grande évolution professionnelle car je fonde GEOSYSTEMS France, société indépendante qui est initialement dédiée à la distribution des produits ERDAS pour la France et les Pays Francophones.



Progressivement s'ajouteront à notre portefeuille les produits e-Cognition puis LP360 (traitement données LIDAR)

En 2012 nouvelle évolution avec la distribution de le gamme de GPS Leica dédiés à la mise à jour des SIG, une nouvelle activité complémentaire à notre positionnement initial seulement orienté logiciel.

En 2014 nous nous investissons pleinement dans le SIG et le Webmapping, les architectures serveurs, et toute la chaine de d'acquisition et de traitement des données acquises par drones.