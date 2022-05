Patrice LEMOINE

Je commercialise les Maisons Ossature Bois de la SARL HARDOUIN LAINE située 16 rue de Chandelais 49150 Le Guédeniau.



Cette entreprise est une entreprise de Charpente, Couverture et Construction Maison Ossature Bois alliant TRADITION avec un pôle de réfection de Patrimoine (Demeure, Château, Monuments historiques...) et MODERNISME avec un pôle Maison à Ossature Bois (Label BBC/Effinergie; RT 2012; primo accédant....)



Pour ce dernier pôle, nous dessinons le projet maison avec le client et en fonction du client, nous écoutons pour coller au projet et au budget en allant chercher les économies dès que c'est possible.

Nous travaillons avec un thermicien et sommes toujours à la pointe des nouveautés.



Notre leitmotiv: "un client heureux est un client ambassadeur de l'entreprise".



Je suis également président de la SAS Val de Roland, société d'exploitation d'une Résidence de Tourisme en autogestion. Cette résidence est située à Luz Saint Sauveur (65120), juste au dessus de Lourdes, au pied de la Mongie, du Col du Tourmalet et d'Hautacam, puis du Pic du midi. Cette résidence vous accueille pour la saison de ski comme pour la saison été. Allez vite voir notre siteArray.



Mes compétences :

Bois

COMMERCE

Conseil

Conseil Vente

Couverture

Isolation

Management

Vente

Communication