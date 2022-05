Patrice LEPIC

Passionné d'Informatique et plus précisément de Logiciels Libres, mais aussi par les questions liées à l’éducation et l'accès à la culture, j'ai trouvé mon bonheur chez Bibliothèques sans Frontières.



BSF (Bibliothèque sans frontières) est une ONG qui tend à promouvoir et faciliter l'accès à la culture à des populations qui en sont privées : réfugiés, SDF, public en difficultés...

Notamment grâce à la mise en place de projets innovants tels que l'IdeasBox, sorte de bibliothèque en kit qui va à la rencontre du public, et qui participe à la reinvention des bibliothèques d'aujourd'hui.



Pour ma part, je suis chargé de la maintenance du réseau local (une quarantaine de postes) et de l'assistance aux utilisateurs, en collaboration avec le responsable du Pôle Numérique.



Mes compétences :

Linux

UNIX

Audit

Domain Name Server Protocol

CLI

Active Directory