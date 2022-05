Patrice LEPROUX

Nous vivons actuellement dans un monde totalement digitalisé.

Pourtant là où les entrepreneurs ont le plus de difficultés à se développer, c'est sur Internet.

Et on c'est rendu compte que 99% des entrepreneurs ne savent pas faire ou ne veulent pas faire de marketing en ligne soit parce que c'est compliqué soit parce que ça coûte chère !



Aujourd'hui nous ne pouvons pas nous permettre de laisser passer des dizaines des centaines voire des milliers de clients potentiels sur internet à cause de notre manque de professionnalisme et nous ne pouvons pas non plus nous contenter de payer quelqu'un pour faire notre marketing, quelqu'un qui va juste prendre tout notre argent.



Ce sur quoi nous devons nous concentrer c'est une seule chose, développer nos compétences pour apprendre à faire notre propre marketing en ligne et de créer ainsi LA différence.



C'est pourquoi nous avons développé une plateforme digitale tout-en-un.

Vous allez prendre en main tout le marketing de votre business avec des outils professionnels, professionnel mais pour autant vraiment très simple et rapide d'utilisation pour créer en quelques clics des pages web, envoyer des campagnes d'emails automatisés, améliorer l'utilisation des réseaux sociaux, faire de la publicité géolocalisée et bien plus encore.



Mes compétences :

MLM

Freelance

Business Coaching

Affiliation