Patrice LEROYER

Depuis novembre 2013; Délégué commercial pour TADINOX- FRANCE; Centre de service Européen fournisseur d'acier inox produits plats (tôles , bobines , feuillards..)



Le 1er juillet 2009 je suis embauché par une entreprise Allemande:

- Constructeur de machines outils - 85 personnes

- Technico-commercial pour la France et Francophonie (Belgique et Suisse)

- Je suis le seul commercial pour la France avec un technicien Français pour

le SAV

- Cibles : marchés industriels (automobile, aéronautique, énergie, mobilier,

sous-traitance...)

- Travail en Home Office ; ciblage, prospection téléphonique, déplacements

rendez-vous, traduction en Français des offres de prix Allemandes, suivi

technique des projets, marketing et organisation de salons.



Mon savoir faire:

- connaissance en automatismes industriels (machines spéciales et machines outils)

- connaissance du milieu industriel Français depuis 14 ans (petites et

grandes entreprises)

- carnet d'adresse de 4000 contacts

- autonomie d'organisation (Home office)

- expérience du travail avec une entreprise Allemande (qui ne parle pas le

Français)



Mes compétences :

Commercial

home office

Langue allemande

Machine outils

Technico commercial

Gestion de projet