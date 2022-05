Je suis motivée et passionné par le métier de l'usinage par enlèvement de copeaux, par les difficultés technique que l'on rencontre au quotidien dans ce secteur d'activité.



J'aime le relationnel que l'on développe avec nos collaborateurs d'atelier et aussi le niveau d'exigence et de rigueur que demande ce métier.



J'aime le challenge, l'atteinte des objectifs et l'esprit d'équipe que requiert ce métier.



Mes compétences :

Mécanique