Patrice LESCLAUX

CASTILLO PERELADA / Barcelone,Espagne, vins fins

Directeur des ventes UK, Russie, France, Asie, basé à Londres.

Depuis Janvier 2005.





GROUPE MARIE BRIZARD ET ROGER INTERNATIONAL, Bordeaux

Vins & Spiritueux

Directeur des ventes Amérique Nord /ASIE / RUSSIE / Amériques Latine, Caraibes, Péninsule Ibérique de 1994 à 2005.

CA annuel géré : 11 millions d’Euros, + 22 % de 2003 à 2005.

Budget Marketing géré : 1 million d’Euros





GROUPE DOUX- GALINA PERE DODU, Vannes,

Producteur de volaille.

Responsable des ventes GMS, produits frais pour DOUX IBERICA à

Barcelone, Espagne, de Mai 1993 à Mai 1994

Responsable Export à Vannes pour PERE DODU de décembre 1991 à Avril 1993. Zone : Europe.





COMPAGNIE GENERALE MARITIME, Paris, Armateur.

Adjoint du Chef de ligne Sud Asie de Décembre 1989 à Novembre 1991 :

Développement de la clientèle européenne et animation d’un réseau de 25 commerciaux en Europe.



AMBASSADE DE FRANCE AU HONDURAS :Attaché Culturel à l’Ambassade de France de Février 1988 à Juillet 1989



COMPETENCES :



Développement du CA sur les marchés domestiques et Duty Free des liqueurs Marie Brizard, vins mousseux, vins des Chais Beaucairois ( toutes AOC ) , Cognac Gautier et brandies, Anisés Berger, Sirops Sport et Pulco, vins fins fins d'Espagne : diverses AOC.



Elaboration des plans marketing avec les importateurs, prospection de nouveaux importateurs, de la GD, formation des forces commerciales, encadrement des agents et élaboration des budgets, relation publique sur les principaux marchés.



Mes compétences :

Alimentaire

Asie

Export

International

Marketing

spiritueux

ventes

Vin