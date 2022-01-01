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PATRICE LESGUER
SAS HDP FFIM
48 BD DU MONTPARNASSE
75015 PARIS
Rcs PARIS 450103 957
CAPITAL 10 241 400 €
Marié 2 enfants
Tel 06 70 09 01 83
Patrice.lesguer@wanadoo.fr
- AUTODIDACTE
- INVESTISSEUR / ENTREPRENEUR
EXPERIENCES
- 1976 A 1987
- GERANT ASSOCIE AVEC MON FRERE
- DEVELOPPER UNE FLOTTE DE 20 CAMIONS MAGASINS DE VETEMENTS SUR FOIRES ET MARCHES DANS L’OUEST DE LA FRANCE.
- 15 MILLIONS D’EUROS DE C.A
- 80 PERSONNES
- TRANSFORMATION DE LA FLOTTE EN MAGASINS DE PERIPHERIE
- 1987 A 2005
- PRESIDENT DU GROUPE VET AFFAIRES
- DEVELOPPER EN FAMILLE UNE CHAINE DE 75 MAGASINS DE VETEMENTS HARD DISCOUNT
- MAGASINS DE 1000M2 PERIPHERIE DE VILLE
- SOCIETE VET AFFAIRE COTEE A LA BOURSE DE PARIS EUROLIST C EN 2000
- DEVELOPPER LE CONCEPT ACHAT DIRECT CHINE BANGLADESH PAKISTAN
- 35 MILLIONS DE VETEMENTS
- 100 000 MILLIONS D’EUROS DE C.A, 700 PERSONNES
1990 A 2007
- ASSOCIES S.A.G.E.I.C.O, AVEC MES 2 FRERES, STE DE MARCHANDS DE BIENS,
- 85 LOCATAIRES, VENDU AU GROUPE DELAMBRE, MRS BLUCHE ET SAMBRON EN 2007
-
ACTIVITE ACTUELLE
- 2004
- CREATION DE LA SAS HDP FFIM
- (HOLDING DE PARTICIPATIONS FAMILIALES FINANCIERES IMMOBILERE MOBILIERES)
- PRENDRE DES PARTICIPATIONS MINORITAIRES DANS DES SOCIETES, (12 A CE JOUR)
- AIDER A DEVELOPPER UNE ACTIVITE
- APPORTER UN SAVOIR-FAIRE
- RASSEMBLER DES HOMMES
- PREVENIR DES RISQUES
- CONTROLER ET CONSEILLER DES CENTRES DE GESTION
MANDATS ACTUELS
- PRESIDENT DE LA SAS HDP FFIM
- CO-GERANT DE 15 SCI IMMOBILIERES
- GERANT DE LA SNC I.G.I (IMMOBILIER GUADELOUPE INVESTISSEMENT)
Pas d'entreprise renseignée
Pas de formation renseignée