PATRICE LESGUER

SAS HDP FFIM

48 BD DU MONTPARNASSE

75015 PARIS

Rcs PARIS 450103 957

CAPITAL 10 241 400 €







Marié 2 enfants

Tel 06 70 09 01 83

Patrice.lesguer@wanadoo.fr



- AUTODIDACTE

- INVESTISSEUR / ENTREPRENEUR



EXPERIENCES



- 1976 A 1987

- GERANT ASSOCIE AVEC MON FRERE

- DEVELOPPER UNE FLOTTE DE 20 CAMIONS MAGASINS DE VETEMENTS SUR FOIRES ET MARCHES DANS L’OUEST DE LA FRANCE.

- 15 MILLIONS D’EUROS DE C.A

- 80 PERSONNES

- TRANSFORMATION DE LA FLOTTE EN MAGASINS DE PERIPHERIE



- 1987 A 2005

- PRESIDENT DU GROUPE VET AFFAIRES

- DEVELOPPER EN FAMILLE UNE CHAINE DE 75 MAGASINS DE VETEMENTS HARD DISCOUNT

- MAGASINS DE 1000M2 PERIPHERIE DE VILLE

- SOCIETE VET AFFAIRE COTEE A LA BOURSE DE PARIS EUROLIST C EN 2000

- DEVELOPPER LE CONCEPT ACHAT DIRECT CHINE BANGLADESH PAKISTAN

- 35 MILLIONS DE VETEMENTS

- 100 000 MILLIONS D’EUROS DE C.A, 700 PERSONNES



1990 A 2007

- ASSOCIES S.A.G.E.I.C.O, AVEC MES 2 FRERES, STE DE MARCHANDS DE BIENS,

- 85 LOCATAIRES, VENDU AU GROUPE DELAMBRE, MRS BLUCHE ET SAMBRON EN 2007

-

ACTIVITE ACTUELLE

- 2004

- CREATION DE LA SAS HDP FFIM

- (HOLDING DE PARTICIPATIONS FAMILIALES FINANCIERES IMMOBILERE MOBILIERES)

- PRENDRE DES PARTICIPATIONS MINORITAIRES DANS DES SOCIETES, (12 A CE JOUR)

- AIDER A DEVELOPPER UNE ACTIVITE

- APPORTER UN SAVOIR-FAIRE

- RASSEMBLER DES HOMMES

- PREVENIR DES RISQUES

- CONTROLER ET CONSEILLER DES CENTRES DE GESTION



MANDATS ACTUELS



- PRESIDENT DE LA SAS HDP FFIM

- CO-GERANT DE 15 SCI IMMOBILIERES

- GERANT DE LA SNC I.G.I (IMMOBILIER GUADELOUPE INVESTISSEMENT)