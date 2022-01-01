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Patrice LESGUER

PARIS

Election législatives 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des législatives à Paris

En résumé

PATRICE LESGUER
SAS HDP FFIM
48 BD DU MONTPARNASSE
75015 PARIS
Rcs PARIS 450103 957
CAPITAL 10 241 400 €



Marié 2 enfants
Tel 06 70 09 01 83
Patrice.lesguer@wanadoo.fr

- AUTODIDACTE
- INVESTISSEUR / ENTREPRENEUR

EXPERIENCES

- 1976 A 1987
- GERANT ASSOCIE AVEC MON FRERE
- DEVELOPPER UNE FLOTTE DE 20 CAMIONS MAGASINS DE VETEMENTS SUR FOIRES ET MARCHES DANS L’OUEST DE LA FRANCE.
- 15 MILLIONS D’EUROS DE C.A
- 80 PERSONNES
- TRANSFORMATION DE LA FLOTTE EN MAGASINS DE PERIPHERIE

- 1987 A 2005
- PRESIDENT DU GROUPE VET AFFAIRES
- DEVELOPPER EN FAMILLE UNE CHAINE DE 75 MAGASINS DE VETEMENTS HARD DISCOUNT
- MAGASINS DE 1000M2 PERIPHERIE DE VILLE
- SOCIETE VET AFFAIRE COTEE A LA BOURSE DE PARIS EUROLIST C EN 2000
- DEVELOPPER LE CONCEPT ACHAT DIRECT CHINE BANGLADESH PAKISTAN
- 35 MILLIONS DE VETEMENTS
- 100 000 MILLIONS D’EUROS DE C.A, 700 PERSONNES

1990 A 2007
- ASSOCIES S.A.G.E.I.C.O, AVEC MES 2 FRERES, STE DE MARCHANDS DE BIENS,
- 85 LOCATAIRES, VENDU AU GROUPE DELAMBRE, MRS BLUCHE ET SAMBRON EN 2007
-
ACTIVITE ACTUELLE
- 2004
- CREATION DE LA SAS HDP FFIM
- (HOLDING DE PARTICIPATIONS FAMILIALES FINANCIERES IMMOBILERE MOBILIERES)
- PRENDRE DES PARTICIPATIONS MINORITAIRES DANS DES SOCIETES, (12 A CE JOUR)
- AIDER A DEVELOPPER UNE ACTIVITE
- APPORTER UN SAVOIR-FAIRE
- RASSEMBLER DES HOMMES
- PREVENIR DES RISQUES
- CONTROLER ET CONSEILLER DES CENTRES DE GESTION

MANDATS ACTUELS

- PRESIDENT DE LA SAS HDP FFIM
- CO-GERANT DE 15 SCI IMMOBILIERES
- GERANT DE LA SNC I.G.I (IMMOBILIER GUADELOUPE INVESTISSEMENT)

Entreprises

Pas d'entreprise renseignée

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau