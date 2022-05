Patrice LEVERT

De formation aéronautique et ancien aéronavale 17F.

Après plusieurs années dans le groupe Aérospatiale (EADS)Paris, Marignane,Mexico,Brésil,Bolivie, Les Mureaux,Le Bourget, etc..



Maintenant comme apporteur d’affaires pour différentes missions,ingénierie, recrutement pour des missions de maintenance (MRO) et de fabrications aéronautique. Visites techniques sur sites, études techniques d’entreprises, gestion et configuration d’aéroports.

Relation avec les industriels et université aéronautique au Mexique (Querétaro), études d’implantations, économique et politique pour une entreprise Française.



Mes compétences :

Aéronautique

Compétence technique

Ecoute

Grande expérience

Qualité

Technique