Patrice LEVRY

Je suis patrice lévry;je suis originaire de la côte d'ivoire.Je suis titulaire d'un Bac en Administration des affaires obtenu à l'université Laval de Québec.J'ai exercer pour mon premier emploi dans l'import export du café cacao chez

Jean Abilgal en tant que responsable achat.

Aprés deux années dans cette entreprise;j'ai travailler comme consultant en marketing chez Craven Ä; firme de Tabc.

Suite à la guerre civile je suis rentrer en france travailler chez délaveine comme conseiller vestimentaire dans le luxe masculin.

Aprés une année de loyauté j'ai répondu à une offre d'emploi à Londre chez Mark and Spencer comme conseiller client; cette proposition à la base m'offrait d'autres opportunités.

Après quelques années passées et suite à une décision de fermeture définitive j'ai été licencier.

je suis donc rentrer en france ;d'ou j'ai effectuer des missions en itérime;aussi un emploi chez foot locker et par la suite une formation dans le btp dans le projet d'y travailler comme commercial.

Projet qui s'est effectivement réaliser mais de courte durée;vue que après l'obtention de mes divers diplomes dans le BTP j'ai été solliciter à un poste comme commercial polyvalent chez Technique Façade.

Après 1 an d'exercice dans cette entreprise j'ai été arrêter par la médecine du travail pour inaptitude.

Par la suite j'ai travaillé pour une franchise de IBM Geneve en free lance comme agent commercial au prés de l'afrique.

A ce jour je suis courtier en Marketing à mon compte.