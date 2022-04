François PRUVOT

Aprés 5 ans d'études sur Lille, puis Toulouse et suite à de nombreux stages qui m'ont permis de mieux connaitre les différents acteurs du milieu sportif, je me suis tourné vers DECATHLON.



Ma première expérience chez DECATHLON fut mon stage de 2nde année, sur le magasin d'ENGLOS (Magasin "berceau" du groupe).

Marque (PETIT FAUNE, Mairie de Lille (Service des Sports), Fédération (UNSS Nord), rien n'y a fait, je suis resté attaché à cette "boite" qui m'a donné mes 1ères vraies responsabilités.

C'est donc tout naturellement qu'au sortir de mes études j'ai choisi de faire partie de l'aventure.



Désormais "Retail Supplier et Directeur Commercial RUGBY chez DECATHLON.



Mes compétences :

Basket

Rugby

Football

Management

Sport

Distribution

Approvisionnement