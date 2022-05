Patrice LHOIR

Dynamique et pragmatique, je reste à l'écoute de nouvelles opportunités pour pouvoir vous apporter mon expérience, et mettre mes compétences et mon enthousiasme à votre service.



Fort de plus de 13 années d'expérience en matière de QHSE, mon expertise consiste principalement à identifier, évaluer et prévenir les risques issus du Bâtiment Travaux Publics et de l’industrie (nuisances physiques, chimiques, biologiques, CMR, ........)



Facilité d’adaptation et Sens relationnel aisé, sociable



Mes compétences :

Audit interne

Sécurité

Norme ISO 9001

Gestion de la qualité

ADR

Certification amiante 1552

VCA

Amiante

Gestion QHSE