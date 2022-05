Patrice LISE

J'ai intégré les équipes de la sécurité de Disney en 2003 en tant qu’employé. J’ai effectué un parcours professionnel en interne ce qui m’a permis de rejoindre une unité en civile pour lutter contre la démarque inconnue, les escroqueries, et participer à la surveillance du site et à des accompagnements VIP.

Puis, Chef d’équipe sûreté au centre de communications opérationnel en 2014 : Supervision de l’activité sécurité et secours a victimes.

Encadrement d’une équipe de 44 personnes h24 7/7jrs.

Diplômé SSIAP 2 CQP H0/B0



