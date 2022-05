Conseiller Vente Entreprise

BMW/MINI NEUBAUER LE CHESNAY

La société Neubauer est un acteur majeur dans la distribution automobile dans la région.

Afin de répondre aux attentes des professionnels, une cellule entreprise MINI dédiée est à votre entière disposition.



LA GAMME DE VEHICULES



• Mini 3 portes, 5 portes, Cabriolet, Countryman, Paceman et Clubman ainsi qu’une Gamme Business dédiée aux entreprises



NOS SERVICES EXCLUSIVEMENT RESERVES AUX ENTREPRISES A DEFINIR



• Présentations et essais sur-mesure des Gammes BMW & MINI en concession et/ou sur votre site

• Une fiscalité automobile rigoureusement étudiée (diagnostic) et optimisée (TVS, TCO, etc.)

• Un suivi personnalisé réalisé par un interlocuteur spécialisé (Commercial et Après-Vente)

• Une ligne téléphonique dédiée aux professionnels

• Services financement exclusifs entreprise via BMW Financial Service et Alphabet (Crédit, Crédit-bail, Location avec Option d’Achat et Location Longue Durée)

• Services entretien, garantie de mobilité et services complémentaires





Patrice LUCILLA, Conseiller Vente Entreprise est votre interlocuteur dédié :



Tel. : 07.62.49.51.50



Mail : patrice.lucilla@neubauer.net.mini.fr



Adresse : 46-48 rue Moxouris

78150 Le Chesnay