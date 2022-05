Stéphanie BOREL

Bibby Factor France, basé à Lyon, société d'affacturage indépendante non bancaire, exclusivement dédiée au financement de factures des professionnels et des petites entreprises.



Nous intervenons dans tous secteurs d’activités avec une spécialité dans le secteur du bâtiment car nous finançons les situations de travaux.



Nous pourrions être une solution d’apport en trésorerie pour les artisans ou entreprises en difficultés ou besoin de trésorerie (délais de paiement longs, développement rapide, absence de court terme bancaire).



Nous pouvons intervenir dans des situations ou les sociétés d’affacturage bancaires n’interviennent pas à savoir :



- Pour des sociétés dégradées Banque de France (côtées 8, 9 ou en plan de continuation)

- Pour des créateurs d’entreprises

- Nous pouvons intervenir dès 100k€ de CATTC cédés à l’année.





FINANCEMENT DE FACTURES IMMEDIAT

RELANCE ET GESTION DE VOTRE FACTURATION

ASSURANCE CREDIT



Mes compétences :

Immobilier d'entreprise

Analyse financière

Commercial b to b

Banques

COMMUNICATION D ENTREPRISE

Marketing