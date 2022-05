Patrice MALATRAY

Expert conseil dans le process de fins de ligne de conditionnement depuis plus de 20 ans

De nombreuses références industrielles en FRANCE et à l'EXPORT, dans tous les domaines d'activités : boissons, conditionnement à façon, pharmacie, cosmétologie, industrie, agro-alimentaire

Plus de de 400 fins de ligne de conditionnement conçues, construites et installées durant les 10 dernières années



Mes compétences :

Audit

Audit et Conseil

Conditionnement

Conseil

Packaging

Process

Industrie

Gestion de projet

Direction générale