Patrice MANDARON

Bonjour,



Titulaire du B.T.S. Informatique Industrielle depuis 1997.



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi de technicien informatique dans la région de Montélimar ou Valence (Drome).



J’ai pu effectuer, après l’obtention de mon diplôme, diverses missions d’intérim dans le domaine industriel. De plus, 8 années en tant que technicien informatique au sein d’une entreprise privée m’ont permis de parfaire mes connaissances dans le domaine de l’informatique. J’ai pu notamment effectuer des missions de renouvellement de parc informatique sur le territoire national et DOM. J’étais aussi chargé des achats informatiques et de la relation avec les fournisseurs. Mon poste sur le site de Montélimar m’a permis également d’effectuer l’administration de réseaux informatique et Télécom. Enfin, j’étais responsable de la gestion du logiciel hotline et des reporting issus du service maintenance. Ma dernière mission actuelle consistait à intervenir, principalement chez des particuliers, pour effectuer des interventions de dépannage informatique et d’installation de connexion internet.