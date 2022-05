Patrice MARCEAUX

Je suis né en 1963, à Châlon sur Saône. Je réside aujourd'hui au sud de Lyon.

J'ai en fait découvert la véranda en 1987 dès la sortie de mes études, et j'ai de suite été passionné par la vente de vérandas.

Au sein d'une société Lyonnaise, j'ai gravi tous les échelons, pour ensuite m'associer à un autre passionné de la véranda.

Aujourd'hui, nous dirigeons et développons L’ART DE LA VERANDA , avec nos savoir-faire complémentaires, puisque mon associé maîtrise depuis de nombreuses années, toute la technique qui gravite autour de la véranda (métré, fabrication et installation). Entourés de personnels compétents, nous réalisons des vérandas conçues et réalisées dans les règles de l'art, et très souvent avec des "touches"d'originalité.



Mes compétences :

Commercial b to c

Management commercial

Pragmatique

Perfectionniste