Patrice MARTINEZ

Titulaire d'un BTS Productique obtenu en 1994, j'ai été recruté en décembre 1995 chez RENAULT à Cleon (Seine-Maritime) comme Technicien méthodes dans le domaine de la fabrication des moteurs et boite de vitesses. Après 3 ans d'expérience, je me suis orienté dans le domaine de l'énergie et j'ai intégré le 1er décembre 1998 la SNET - Centrale de Provence comme technicien de maintenance mécanique. Après avoir évolué plusieurs années dans ce métier et acquis des compétences techniques dans le suivi de chantier sur les unités de production thermique de 250 Mw et 600 Mw, j'ai eu l'opportunité en 2007 de prendre un poste de préparateur mécanique machines tournantes sur l'unité de production de 600 Mw, poste ou j'avais en charge la préparation des arrêts annuels, le suivi des historiques, la conduite de projets d'amélioration, l'élaboration des cahiers des charges techniques sur des installations d'un parc machines comprenant des pompes, compresseurs, ventilateurs, turbines , broyeurs... .

Depuis le mois d'août 2013, je suis responsable du service maintenance mécanique. Mes missions principales :

- Gestion du service comprenant 21 personnes.

- Responsable du recrutement dans le cadre d'une réorganisation suite à un PDV

- Responsable de la refonte de l'organisation du service

- Gestion des budgets de maintenance Curative et Préventive 10M EUR/an

- Responsable des arrêts annuels de mon périmètre

- Gestion de la formation de nouveaux embauchés

- Gestion des pointages et des congés

- Établissement de cahier des charges pour les nouveaux contrats de maintenance

- Définition, mise en place d'organisation dédiée aux arrêts de tranche notamment Révision de l'unité 600MW)

- Management d'arrêts

- Planning, coordination des sous-traitants (300 personnes)



Mes compétences :

Statut des IEG

SAP Plant Maintenance

Management

Technique