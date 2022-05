Patrice MARTINEZ

Mon expérience professionnelle est axée autour de trois domaines :

La logistique, qui m'a permis d'acquérir des méthodes d'organisation et de management.

la formation professionnelle, où j'ai pu enseigner et connaître les différents systèmes d'accès à la formation (financements, partenaires, ...).

L'informatique ; domaine dans lequel j'exerce actuellement en tant qu'auto entrepreneur. (Infogérance - Dépannage - Deploiement - Configuration - Formation)



DOMAINES DE COMPETENCES



Achats

Appel d’offre

Recherche des fournisseurs

Sélection des fournisseurs

Gestion des commandes



Réception

Mise en place des procédures de réception

Planification des moyens humains et matériels

Optimisation des moyens

Tableaux de bord logistiques

Mesure de la qualité de service



Implantation

Implantation des moyens de stockage

Implantation des produits en stock

Sécurité des bâtiments et des produits



Gestion des stocks

Tenue et gestion des stocks

Création d’outils de gestion et d’analyse

Maîtrise de l’outil statistique

Informatisation



Expédition

Organisation des tournées de livraison

Optimisation des véhicules



Informatique

Maîtrise de l’outil informatique

Formation et assistance aux utilisateurs

Gestion de réseaux

Maintenance des systèmes

Webmastering



Gestion de projets

Planification (planning de Gantt)

Maîtrise des réseaux P.E.R.T.



Mes compétences :

Réactivité

Rigueur

Organisé

Autonomie

Communication