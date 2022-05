Patrice MARTINEZ

Je suis à la recherche de partenaires financiers pour développer le club du Toulouse OLympique XIII qui évolue enChampionship ( championnat Anglais de rugby à 13)

Notre club à plusieurs réseaux : le TO XIII Business Club ainsi que la Table Ovale.

Nos rencontres se déroulent au Stade Ernest Argeles de Blagnac.

Le Toulouse Olympique 13 à deux projets:



Rejoindre la Super League ( meilleur Championnat Européen de Rugby à 13)



Grâce a un partenariat vous pouvez communiquer à travers toute la France et même au-delà puisque nous rencontrons les clubs anglais et nos deux réseaux vous permettrons de rencontrer la majorité des décideurs toulousains.( environ 600 membres).



N'hésitez pas à me contacter afin de vous faire parvenir toutes les offres disponibles

À bientôt