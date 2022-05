Patrice MASSÉ

Fondateur et directeur artistique de la compagnie "les Ateliers du Baluchon" (voir site :Array). Ma page:Array J'anime des ateliers d'expression théâtrale (11 au total), j'écris en collaboration avec les comédiens et mets en scène l'ensemble des spectacles. J'interviens pour des compagnies de théâtre, des chorales et des spectacles son et lumière.

Formateur en expression et en développement personnel, j'interviens auprès des instituts de formation en soins infirmiers, autour du soin relationnel, médecins urgentistes et S.N.S.M sur l'ensemble du territoire Français. Intervenant en fac et IUT autour de la prise de parole.



Mes compétences :

Guitariste - compositeur

Co-skipper du défi voile handicap

Amoureux de la voile et de l’Atlantique