Patrice MAURY

Bonjour, je suis divorcé et papa de 2 grands garçons, dont un vit actuellement en australie ou il est allé vivre ses reves de joueur de rugby.

J'ai fait des etudes d'architecture à Montpellier apres avoir fait une filiere technique du batiment pour le baccalauréat, j'ai obtenu mon diplome en 1985.Aprés avoir crée mon cabinet d'architecture j'ai eu le plaisir de tle développer pendant plus de 9 ans, mais la crise des années 85 à 90 m'a obligé à penser à une réorientation professionnelle vers la formation des apprentis du batiment. Une oportunité dans cette structure m'a permise de prendre en charge le service de formation continue en direction des salaries du BTP, ce qui m'a permis de pouvoir assummer des responsabilités,ce qui me manquait dans mon role de formateur, et mettre en oeuvre au service des artisans et entreprises des formations.Cette expérience m'a permise aussi de rencontrer tous les organismes de financement qui supervisent les formations et me constituer un bon carnet d'adresse.Apres cette periode j'ai souhaité redevenir mon propre "patron" et j'ai repris avec un associé une entreprise du batiment dont nous avons dû déposer le bilan au bout de 4 années d'activités. depuis je suis salarie et j'ai retrouvé mon premier métier d'architecte dans différents bureaux d'études. En dehors de on métier je suis passionné par le sport, que j'ai eu le plaisir de pratiquer à un bon niveau, et le rugby reste pour moi le sport qui me semble véhiculer les meilleurs principe de vie, solidarité partage abnégation.... ma formation d'architecte m'a ouvert aux arts qui depuis m'interessent que se soit la musique,la peinture, la sculpture.La lecture reste un bon moyen de relaxation pour evacuer le stress du travail



Mes compétences :

Capacité d'écoute

Capacité d'ecoute et d'analyse

Disponible*mobile

Ecoute

Esprit de synthese

Mobile

Ouvert aux autres

Pugnace

Synthèse