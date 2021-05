Patrice NOIRANT

Mon parcours à longtemps été jalonné par l'ingénierie des compétences et la gestion du capital humain et je possède une solide expérience en industrie et en facility management, j'ai choisi de me diriger vers le secteur sanitaire et social il y a plusieurs années guidé par l'envie de donner du sens à ma vie professionnelle



J'ai également acquis la conviction qu'on peut travailler dans le service à la personne et la relation d'aide en alliant éthique et conscience économique qui permettent de pérenniser les structures.



Les valeurs du travail en équipe, trop souvent galvaudées au profit des indicateurs individualisés, guident mon action et me permettent dobtenir dexcellents résultats tant sur le plan professionnel, associatif, que sur le plan sportif qui est une de mes passions.



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Recherche de financement

Commercialisation

Finance d'entreprise