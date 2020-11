L'ingénieur d'affaires est l'interface entre l'entreprise et ses clients.



Parmi mes missions :

- Prospection commerciale

- Élaboration d'offres adaptées et spécifiques

- Le conseil auprès des clients

- Négociation des contrats

- Chef de projet : coordination des affaires avec gestion des délais, des coûts, de la qualité, ...



Mes compétences :

- Connaissances techniques dans le domaine de la transformation des métaux

- CAO : Solidworks et Autocad

- Culture industrielle développée

- MS Office