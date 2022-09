Patrice PRUVOST

Fort d’expériences enrichissantes et polyvalentes dans le secteur de la téléphonie, je souhaite aujourd’hui développer encore mes compétences de gestion de projet .

J'aimerai mettre à profit mes connaissances, afin de garder ma motivation en m'impliquant dans votre entreprise.

En effet, la croissance rapide de ce secteur d'activité exigeant une grande réactivité au marché des télécommunications, m'a permis d'être polyvalent dans les domaines techniques, administratifs et logistiques ainsi que dans la gestion du personnel. Mes facultés d'observation et d'analyse me permettent d'apporter rapidement des solutions concrètes aux problèmes techniques et humains, tout en valorisant et motivant le personnel afin d'améliorer la productivité de l'entreprise.



Lors de mes nombreuses expériences professionnelles, j’ai été amené à effectuer du montage, des installations diverses produites, du service après vente, responsable technique et de la gestion de projet, ce dernier m’apporte un équilibre et la continuité de ma carrière professionnelle.

Dynamique et organisé, je serai ravi de vous rencontrer pour vous faire part plus amplement de mes compétences et de ma motivation à intégrer votre entreprise.



Mes compétences :

Gestion de projet

Télécommunications

ITIL

PBX

PABX

Informatique

Microsoft Windows 7

LAN/WAN > LAN

IP

Dynamic Host Control protocol

Audit

Active Directory

Taxation

Domain Name Server Protocol