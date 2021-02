Patrice RANKEL

C’est avec passion, aisance et beaucoup de plaisir que je commercialise depuis le début de ma carrière professionnelle divers matériels et dispositifs techniques à usage Industriel ou médical.



Mon expérience de la relation et de la négociation auprès d’une clientèle de haut niveau, mon professionnalisme ainsi que ma capacité à développer un fort relationnel font partie de mes atouts pour réussir.



J’ai à ce jour 20 ans d’expérience professionnelle dans le milieu de la vente en B to B;

Qu’il s’agisse de produits industriels techniques (comme le milieu du pompage) de matériel à usage médical ou comme depuis 10 ans d’équipement de protection individuel, j’ai toujours su atteindre mes objectifs.



J’ai à la fois l’expérience du terrain par le développement commercial d’un secteur régional dans les débuts de ma carrière professionnelle, l’expérience aussi du développement de ¨grands-comptes¨ dans les Bénélux et pays DACH.

Et comme dernièrement l’expérience du management du réseau de distribution de la branche industrie de Kimberly-Clark, à travers une force de vente de 13 personnes.



Mes points forts sont

La vente de service en BtoB

Le management commercial et de réseau de distribution.

Le management du changement

L’analyse et la stratégique marketing et commerciale

La négociation et le développement de comptes clefs



J’utilise régulièrement certaines méthodologie acquises comme le 4 Step Problem Solving pour la résolution de problème, des techniques d’amélioration continu issu des méthodologie LEAN, La culture de la responsabilité, Le PSS (Professional Selling skills) et Challenger pour coatcher les commerciaux sur le terrain, Le management du changement.



Basé en ¨Home office¨ dans le Sud Est de la France, J’ai le goût du challenge, du relationnel, du travail d’équipe et je souhaiterais aujourd’hui pouvoir apporter mon expertise à des sociétés innovantes dans divers domaines de l’industrie ou du médical.



Mes compétences :

Négociation comptes clefs

Management du changement

Ventes de services en BtoB

Stratégie commerciale et marketing

Développement clientèle

Animation et formation réseau et équipe commercial