Patrice ROUBINOWITZ

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Plein d'inventions dans la tête mais méfiant parce que toutes ont été copiées mais ça occupe un honnête homme

2019 Psychanalyste formé à l'EMDR

2015 Psycho praticien (psychothérapeute) en formation EMDR

2012 Professeur qualité à l'institut de la mode de la faculté de Marseille.

2009 Avocat défendeur prudhomal CFDT

2006 Invention d'un tissu rafraîchissant

2003 Invention de vêtements pour personnes âgées ou handicapées et d'un drap de sécurité pour les malades dAlzheimer; création de la société CamilleR et de la marque selfia.fr

prix de la création de l'entreprise innovante du ministère de l'industrie et master du sénat.

FREE-LANCE

Depuis Mai 2001 Consultant entreprises en création et conseil de sociétés, intégration dERP, organisation supply-chain et logistique.(spécialiste hôpitaux)

LOGIC ACHAT

De Mars 2001à Mai 2001 Directeur Général Adjoint dune société de e-procurement : achat en ligne ( SAP, BBP, Logistic Manager)

HOURA.fr

De Août 99 à Mars 2001 Directeur des Opérations du 1er hyper-marché sur internet de France.

direction de la logistique, des call-centers, des système dinformation.(SAP, Logistic Manager, Conso + )

LOGICA.

De Janvier 99 à Août 99 Consultant Expert SAP : PP, MM , WM , Retail.

METROLOGIE INTERNATIONAL.

De Mai 96 à Janvier 99 European Logistic Director dans une société de fabrication et distribution de matériel informatique.

- direction des opérations de la société mère et des filiales européennes

(50 pays gérés par 4 sociétés en Europe ): Management, fabrication , logistique, gestion du personnel, transports, approvisionnements, sécurité.

- intégration dun logiciel de gestion centralisée des flux physiques et dinformation pour les logistiques européennes.

GUILBERT

De Mai 91 à Mai 96 Directeur Opérations dans une société de distribution aux industries et collectivités (450 pers, 3 sites d'exploitation, 15 centres de distribution, 3 filiales étrangères).

- direction opérationnelle : exploitation, personnel, organisation, logistique, transport, relations clientèle, méthodes, ingénierie, services généraux, maintenance.

- homologation ISO 9002.

- refonte complète de l'outil d'exploitation avec des sociétés d'ingénierie.

LA REDOUTE

De Nov.89 à Mai 91 Responsable exploitation d'une filiale: Réception, magasinage, préparation des commandes et transport (400 pers, 3 sites d'exploitation, 2 filiales étrangères, 1joint-venture) .

De Mars 89 à Nov 89 Chef de Division Relations clientèle: Retours et SAV (400 pers, 2 sites d'exploitation.)

- informatisation, organisation des flux, gestion des coûts, mécanisation de l'emballage des articles du SAV.

De Sept.88 à Mars 89 Chargé d'une mission de 6 mois dans la Division Réserves (300 pers, 4 unités décentralisées, 1 unité d'exploitation en sous-traitance).

- réorganisation hiérarchique et refonte de l'organigramme.

- informatisation du suivi des flux des articles venant des fournisseurs.

De 1983 à 88 Chef de Division Ramassage: Picking des articles (500 pers).

- mise en place du concept qualité totale

- collaboration à l'étude de confection automatique des commandes avec RENAULT-AUTOMATION (SERI).

- augmentation de la capacité du secteur en modifiant l'organisation: De 90 000 à120 000 références .et augmentation de la productivité.



De 1979 à 83 Responsable du traitement d'articles gros volumes (150 pers,4 unités d'exploitation)

- informatisation du processus et réorganisation du secteur.

- mise en place d'un traitement décentralisé des très gros articles et de la sous-traitance des articles importés.



De 1977 à 79 Responsable des réserves : Réception ,mise en stock sur le site d'une division logistique à la Redoute (100 personnes, 3 sites d'exploitation).

- réorganisation du travail et des ressources humaines.

- création d'un tableau de bord



Mes compétences :

COMMERCE

Direction générale

Direction Logistique

E commerce

Logistique

SAP