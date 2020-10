Thierry ROUBINOWITZ

A 60 ans je suis à la recherche de nouvelles opportunités . Avis aux recruteurs.

Passionné de mécaniques et de fabrication, je me suis orienté sur la CAO et FAO.

Mon parcours passe de la machines outils française à la formule 1.

Puis j'ai découvert le monde aéronautique et ses ambitions.

J'ai suivi une formation de Responsable QSE et développement durable pour améliorer mon parcours.

Durant 12 ans j'ai industrialisé des outils coupants spéciaux de hautes productivités.



Mes compétences :

CFAO

CAO

Optimisation du parcours d'outils

Programmation 5axes

Composites et métalliques

Matériaux durs 51 Hrc

Adaptabilité

Qualité

Expérience Formateur et programmeur en Freelance