Ghislaine LE DROUMAGUET

Bénéficiant d'une solide expérience en administration des ventes et logistique, dans le négoce, pour des PME ou groupes industriels et ce dans différents secteurs d'activité, je suis dotée d'une bonne compréhension des problématiques métier et suis fortement impliquée dans mes missions, où j'amène une réelle valeur ajoutée et une force de proposition.



Mes principaux apports :



- Mon expertise métier sur les techniques de gestion administrative, commerciale, logistique

- Mon savoir-faire sur la gestion opérationnelle de projets

- Mes aptitudes de facilitateur dans l'organisation de services ADV, clients et logistique

- Mes compétences dans la mise en place et le suivi des actions d'amélioration continue



A ces principales compétences s'ajoutent mon grand sens du service client interne et externe, ainsi que ma très grande souplesse : Je m'adapte tant aux hommes qu'aux situations.



Mes compétences :

Gestion opérationnelle de projets

Processus d'amélioration continue et de contrôle

Gestion de la relation client

Management hiérarchique

Organisation du travail