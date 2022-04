Catherine GATTONI

* Une profession : Engagée et motivée ; dotée d’un fort esprit d’équipe pour fédérer les équipes, orientée Satisfaction Clients et amélioration continue ; manager participatif avec mon équipe, aguerrie au management à distance et très sensible à l’engagement des collaborateurs j'ai su dynamiser une équipe d'assistants et les faire évoluer vers de véritables conseillers de clientèle engagés.



* Engagement :

Fiable et charismatique ; une nouvelle organisation m'a permis l’harmonisation et consolidation et la fiabilité des processus Relation Clients.

Créativité : grâce à la mise en place d'outils performants tels que « Discussion en ligne » (Chat) avec les conseillers ; CRM ; Centrale d’Appels informatisée (avec baromètre, écoute, et analyse quotidienne) les collaborateurs sont devenus de véritables conseillers de clientèle.



* La Relation Client et la Satisfaction Client ; un métier au service d'une passion.



Mes compétences :

SAP

Supply chain management

Customer service

Customer satisfaction