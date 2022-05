Marie COLOMBIER

Vous recherchez un opérateur VOIP ou réfléchissez à basculer en SIP ... Manifone, Opérateur Télécom agréé par l’ARCEP.

Manifone est spécialisé dans le développement de services Télécom à forte valeur ajoutée et orienté Centres d'Appels et Relation Client.

Au-delà du simple trunk SIP et la fourniture de liens, nous proposons une plateforme avec des fonctionnalités de flexibilité, performance, sécurité et contrôle en temps réel pour des appels entrants et sortants.

Manifone propose également des offres de push SMS et push vocal (entre autres Dépôt Direct de messages sur répondeurs mobiles).

N'hésitez pas à nous contacter pour une présentation de nos compétences et savoir-faire (en particulier sur des gros volumes, en matière de gestion d’appels simultanés et de CPS). 

Découvrez des approches et des services qui améliorent l’expérience client !





Mes compétences :

Gestion de la qualité