Patrice VANBENEDEN

Jai 30 ans dexpérience en système dinformation comme Responsable de Domaine, Directeur de Projet, Responsables des ressources et du développement des compétences dans des environnements industriels et distribution multi-sites. Jai managé des équipes et des projets internationaux en anglais dans des environnements multiculturels.

Homme de terrain et de communication, curieux, opiniâtre, je madapte facilement que ce soit côté informatique ou côté clients.

Jai un sens aigu du service (interne/externe), je suis à lécoute des directions métiers et des collaborateurs, avec un souci constant daméliorer les process dans le respect de la stratégie des entreprises, des besoins des clients, des collaborateurs, des priorités et des budgets tout en restant pragmatique.

Mes principaux objectifs sont dapporter rapidement de la visibilité et de la valeur ajoutée sur les optimisations de process, les projets les budgets ainsi que sur lorganisation et le développement des compétences des équipes informatiques.



Mes compétences :

Responsable logistique ou « Supply Chain »

Responsable de domaine

Direction de projet

Business Objects

SAP R/3

Management

EDI