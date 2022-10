Patrice VINCENT

Passionné d'informatique depuis mon enfance, j'adore anticiper, explorer et découvrir de nouvelles technologies.

Dans mon métier, je cherche toujours à permettre aux utilisateurs d'accéder à des fonctionnalités plus riches et plus innovantes tout en maintenant leur usage quotidien des produits qu'ils maîtrisent.



J'accompagne nos clients dans la mise en place de nos solutions, en individualisant le processus de déploiement et en répondant à leur infrastructure au plus près de leurs besoins.

L'enrichissement permanent de nos produits se fait au travers de l'écoute de nos clients, des réponses à des problématiques qui nous permettent ensuite d'offrir des produits à forte valeur ajoutée.

Constamment en éveil, nous permettons ainsi aux clients d'augmenter sensiblement la force et les capacités de leurs outils existant avec nos solutions.



Nos produits déployés sur plusieurs millions de postes dans le monde permettent chaque jour des gains de productivité par la simplification d'actions parfois difficile à adopter.

Nos solutions faciles à mettre en œuvre peuvent vous permettre de favoriser les échanges comme les gammes Z-OptimiZr ou la collaboration comme notre nouvel outil Attach2Cloud qui simplifie le partage de document sur OneDrive et augmente l'adoption du travail collaboratif au sein de l'entreprise pour vos utilisateurs Microsoft Office 365.



Plus d'informations sur Attach2Cloud:

https://www.attach2cloud.com/

Plus d'informations sur nos autres produits:

https://www.smallerfaster.com/



N'hésitez pas à me contacter pour découvrir nos solutions, les tester et bénéficier de leurs atouts en quelques minutes seulement.