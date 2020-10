Patricia ADÉGONO

Au cours des 12 dernières années, j'ai eu plusieurs casquettes dans ma carrière: assistante de communication, chargée en communication évènementielle dans des agences de marketing et de communication au Cameroun et en Afrique du Sud, commerciale dans les secteurs du voyage, tourisme et de la vente en ligne pour des sociétés telles que Swiss International Airlines, Mindpearl, Amazon et consultante de mode en ligne pour Shopbop. Je suis par conséquent capable de gérer des projets multidisciplinaires de manière efficace et rapide et de fournir un bon service à la clientèle.



Je travaille actuellement en tant que blogueuse de mode et freelance personal shopper et styliste certifiée basée à Paris. Mon expérience dans la communication, le service client et un grand flair pour la mode me permettent de comprendre les besoins de mes client(e)s et de leur apporter les dernières tendances de la mode qui correspondent à leur personnalité, leur style de vie, leur morphologie et leurs propres styles. L'image est un facteur clé de succès non seulement dans nos carrières mais aussi dans notre vie quotidienne comme les interactions personnelles avec les autres et pour cela ma mission est de valoriser et sublimer l'image de mes client(e)s à travers le shopping personnel et le conseil vestimentaire (style vestimentaire, colorimétrie, élégance, posture, maquillage) pour qu'ils ou elles se sentent bien et soient élégant(e)s.



Domaines d'expertise:



* Shopping personnel

* Conseil vestimentaire

*Produits de luxe

* Blog

*Marketing & communication

*Service Clients

*Organisation d'événements

*Publicité