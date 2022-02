Patricia ATTAL

Titulaire du diplôme du Master II de Psychologue option psychologie clinique et psychanalyse, j'ai une expérience très enrichissante professionnelle très enrichissante auprès des personnes porteur d'un handicap " l'autisme".

J'ai une expérience auprès des Adultes à l'hôpital Edouard Toulouse.

Conduite d'entretiens Clinique, réunions clinique, de supervisions, réunions communautaires, ateliers thérapeutiques.

De plus, j'ai effectué des vacations auprès des adolescents et des adultes dans in CMP à la rose

En 2013, J'ai eu aussi une expérience à l'IME lou MAS MAILLON, centre de rupture pour les enfants et adolescent autistes.

Actuellement j'accepte et recherche des vacations auprès du Public adolescent , adulte et , handicapé



Mes compétences :

Atelier d'écriture

Ecoute

Relationnel

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

Oncology

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Internet

Conduite de projet

Conduite mini bus

Psychothérapie

Psychologie clinique