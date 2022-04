Isabelle PAILLART

Agrégée de l'enseignement secondaire inférieur en "Economie Familiale et Sociale".



J'ai exercé le métier d'enseignant à l'école "Nursing" (classes 4e et 5e ) Techniques sociales.

A l'Institut "Sainte Marie" (Secteur technique)

Expérience au sein d'une école Pilote d'enseignement spécialisé (apprentissages pour le public " enfants en situation de handicap").

Depuis 1997, j'occupe le poste de Formatrice Médico Social au Crefo ( Centre de Recherches et D'Etudes en Formation et Organisation), sur les secteurs de: Maubeuge, Fourmies, Valenciennes, Cambrai.



Mes compétences :

Pédagogie

Formation

Droit social

Ergonomie

Economie sociale et solidaire

Nutrition