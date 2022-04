Jamel AMROUNI

Bonjour,



Après une longue carrière dans le service public en tant que soignant pour évoluer vers le statut d'attaché et enfin d'attaché principal, j'ai pris la résolution de créer ma propre entreprise (EIFORA).

Ma mission :

Fédérer votre équipe pour œuvrer vers une adaptabilité de la prestation hébergement aux attentes et besoins de vos résidents ou de vos patients et de leurs familles.

Numéro habilitation : H2014-10-1625

Cette entreprise aura pour mission d'apporter des conseils, des aides auprès des directions des établissements de type EHPAD, SSIAD et SAD.

Ma carrière a été essentiellement portée sur la prise en charge des personnes âgées et/ou handicapées.

Une réponse à vos problématiques financières, des ressources humaines, organisationnelles, stratégiques et le tout en lien avec le "prendre soin", sera donnée.

Pour en savoir plus, écrivez moi.

EIFORA recherche continuellement des évaluateurs (Directeur EHPAD , des infirmiers) pour réaliser des évaluations externes sur des missions ponctuelles, dans des établissements et services sociaux et médico-sociaux, principalement dans le secteur des personnes âgées. Pour plus d'informations, envoyez vos CVs à contact@eifora.com

A bientôt,



Mes compétences :

Comptable Contrôleur de Gestion

Soins,

Responsable administratif

Gestionnaire de projet, Création atelier protégé a

Évaluation interne et externe des établisseme