Isabelle PAILLART

Mon expérience de dix ans au service de plusieurs dirigeants, m'a appris à travailler en toute autonomie.

J'ai acquis de solides connaissances techniques me permettant aujourd'hui de prendre en charge toute la partie administrative d'une ou plusieurs entreprises, tant sur le plan juridique, RH, comptable et commercial.

De plus, ayant eu à intervenir sur des entreprises aux statuts juridiques variés et dans divers secteurs d'activité, j'ai pu développer mes facultés d'adaptation.

Je maîtrise le pack office, j’ai été amené à utiliser divers logiciels internes aux entreprises pour lesquelles je travaillais et je pourrai rapidement être opérationnelle sur tout nouveau système également en me formant.

Forte de ces expériences, je sollicite votre société afin de trouver un poste d’assistante commerciale et/ou de direction.

Je suis rigoureuse, organisée et désireuse de mettre mes compétences à votre service.