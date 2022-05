Nathalie TARIT

MON PARCOURS PROFESSIONNEL



Depuis janvier 2016 Responsable Réseau TRANSCASH

Carte de Paiement prépayée / animation réseau et formation grossistes



Octobre 2013 - Janvier 2016 Expert e.business SAF / LOGISTA FRANCE

Support de vente et animation réseau



Avril 2011 - mai 2013 BIMEDIA

Animatrice réseau puis Chef de secteur



DE NOVEMBRE 1998 à MARS 2011 B.A.T FRANCE

Déléguée commerciale Points de vente TABAC/PRESSE et Revendeurs HORECA



1998 / 1995 MAGASIN BOULANGER

Animatrice formation rayon électroménager



1995 / 1994 SARL TOULOUSE PRESTATIONS 31

Animatrice commerciale



Mes compétences :

Commercial

Formation