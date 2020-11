Je suis une personne sympathique qui aime travailler en équipe, avec la capacité de travailler de ma propre initiative. Je m'adapte facilement à la plupart des situations. Je suis capable de travailler sous pression si nécessaire. Je suis une personne honnête et fiable avec de bonnes compétences en gestion, capable d'offrir une expérience en comptabilité générale en US GAAP / UK GAAP et je parle couramment lAnglais et Français (orale et écrit).