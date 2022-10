Patricia CAZIER

Apprendre à observer, observer pour comprendre, comprendre pour agir, agir pour réussir. Le monde accélère, il convient d'aider nos clients à accepter les mutations économiques et à anticiper avec eux celles de demain. L'agilité, l'initiative, la capacité d'adaptation et de remise en question sont autant de passages indispensables pour créer la valeur ajoutée nécessaire aux entreprises et à leur devenir.



De formation Ecole Supérieure de Commerce et une expérience financière dans des Grands Groupes mais aussi dans des PME. Ces vingt années d’expériences m’ont permis d’acquérir une expertise supplémentaire dans les domaines de la finance, des achats, de la qualité, du pilotage de la performance, de la stratégie d’entreprise, de la gestion de projet, de l’audit interne et de la transformation des organisations.



Mon vécu opérationnel me permet d’être concrète et orientée résultat. Par mes expériences dans différents secteurs et différentes situations je suis capable d’appréhender des situations et des organisations complexes, de trouver des solutions innovantes et de les mettre en œuvre tout en gardant une vision long terme.



Curieuse, éclectique mais aussi pragmatique j’ai le souci de livrer les résultats attendus (coûts, délais, qualité) en tenant compte des particularités de l’entreprise, de sa culture, de son environnement et de ses collaborateurs.

De part la diversité des postes occupés tant au niveau opérationnel, qu’au niveau central, je participe activement à l’élaboration de la vision stratégique en aidant les décideurs dans le choix de leurs orientations.



Mes compétences :

Pilotage du changement

Pilotage de la performance

Direction de projet

Management

Gestion financière

Qualite

Performances et amélioration continue

Stratégie digitale

Gestion des achats

Transmission d'entreprise

Management de transition