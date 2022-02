Patricia CHALIFOUR

Solutions CONDEV est une firme-conseil en développement et en gestion des ressources humaines, spécialisée en dotation.



Depuis 10 ans, notre groupe offre aux entreprises de tous les secteurs d’activités une panoplie de services personnalisés et novateurs visant à répondre aux besoins grandissants et en constante évolution du monde des affaires.



Nous nous distinguons particulièrement grâce à notre centre de veille, qui est né de l’expertise en recherche que nous avons cultivée au fil des ans et pour laquelle nous sommes reconnus.



Cette méthodologie unique, reposant sur des valeurs porteuses et une approche éprouvée, nous permet de décliner une gamme de services avant-gardistes et proactifs qui s’adressent aux entreprises de toutes les tailles et de tous les secteurs d’activités de partout au pays.



Ce guichet unique vous donne accès à nos quatre principaux services :



1. La recherche de cadres traditionnelle

2. Le recrutement à la carte

3. L’accompagnement en acquisitions de talents

4. La vigie permanente et sur mesure





