Patricia COUSIN HUARD (COUSIN)

Bonjour,



Résidant en Mayenne, je suis un Manager expérimenté dans la fonction juridique, expert dans l'organisation et le pilotage de projets transverses et stratégiques, dans la conduite du changement pour les entreprises en mutation ou restructuration.



De part mon expérience en tant que juriste-fiscaliste d'affaires, puis responsable et directeur juridique et administratif, j'ai pu mettre à profit mes principales compétences :



- Management d'équipes

- Organisation et Pilotage de projets d'entreprises

- Pilotage de restructuration d'entreprises

- Gestion des instances statutaires et des outils de gouvernance de sociétés

- Maîtrise de l'environnement juridique et fiscal de l'assurance de personnes



Mes compétences :

Pilotage des projets transveres

Management d'équipes

Assurances de personnes (individuelles et collect)

Gestion des instances

Pilotage de restructurations d'entreprises

Transferts de portefeuille d'assurances

Activité de conseil

Anglais pratique professionnelle

Centres médicaux, EHPAD, activités funéraire

Organisateur

Communicant

Esprit Client

Commerce Vente

Industrie

Pharmacie Parapharmacie Médical Paramédical

Management de transition

Santé

Fédération