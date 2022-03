Patricia DAUBENFELD (VERT)

- assurer le suivi des contrats avec les fournisseurs IT, de la signature à la mise en oeuvre, le contrôle de leur

exécution et renouvellement.

- mettre à jour le logiciel de suivi des contrats et tenir le portefeuille des bons de commande IT en lien avec les

contrats.

- assurer ses activités dans le respect des principes de cybersécurité formalisés dans la Politique de Sécurité du

Système dInformation (PSSI) du Groupe Limagrain.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Teams

Microsoft PowerPoint

Droit des sociétés

Contratech

Dilitrust E-Bam (ex VisualSign - gestion des délégations de pouvoirs et sigantures)

Dilitrust Governance (ex VisualScope - Gestion filiales et participations)