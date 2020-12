Patricia DUPUY

Respect des valeurs humaines, développement des talents individuels et obtention de résultats sont les trois piliers de mon métier.



Spécialisée dans les domaines de la formation professionnelle, du management et de l'accompagnement individuel, je place depuis 20 ans mes compétences au service des entreprises.



Coach certifiée RNCP réseau COS® Coaching orienté solution.



Mon focus à ce jour : La Formation et l'Accompagnement individuel de managers

http://www.active-talents.com



Membre actif du réseau BNI.



Mes compétences :

Aisance à l'oral

Ressources humaines

Formation professionnelle

GPEC

Accompagnement individuel

Management

Gestion des conflits

Coaching

Recrutement

Leadership

Conduite du changement