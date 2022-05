Olivier LAURY

Ingénieur Dot Net

Sharepoint 2010.

C#, ASP .Net, WPF

BDD Oracle 11G et SQL Server 2005 et 2008.

Et les solutions de BI SSRS et quelques connaissances sur SSIS.

ETL Talend



Mes compétences :

Dotnet

C#

Sharepoint 2010

SSIS

SSRS

Visual Basic 6

Visual Basic .Net

Visual Studio 2010

Talend Open Studio

Visual basic

Talend

LINUX

SQL

Javascript

HTML

Microsoft SharePoint

Oracle

SQL Server

PHP